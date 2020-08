Een verjaardagscadeautje voor de inwoners van Eindhoven: web-app voor 100e verjaardag

Aanvankelijk was het plan van Stehven, een samenwerkingsverband tussen TU/e, Fontys, Design Academy en de gemeente Eindhoven, een feest te organiseren om het honderdjarig bestaan van de stad te vieren. Maar het groepje studenten dat daarbij betrokken was, besloot in februari dat ze toch iets substantiëlers wilden doen. Iets waar de hele stad iets aan heeft en bij betrokken wordt. Zo ontstond het idee voor de web-app over honderd jaar Eindhoven. ,,Achteraf gezien hadden we niks beters kunnen bedenken”, zegt studente Zoey Hulzebos. ,,Niet veel later diende het coronavirus zich immers aan.”