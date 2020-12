Een verlamd persoon weer laten lopen? Ooit kan het misschien met ‘wifi voor je hersenen’

Liu zegt het, maar slikt zijn woorden daarna meteen weer in. Ja, wat hij ontwikkelt is een soort ‘wifi voor je hersenen’. Maar het is niet letterlijk een draadloze internetverbinding in iemands hoofd. Wat hij wil, is draadloos grote hoeveelheden activiteit in iemands hersenen analyseren op een computer via neurosondes. Maar ja, als een leek daar vervolgens chocola van probeert te maken, verandert zoiets ingewikkelds al gauw in ‘wifi voor je hersenen’. En een neurosonde in ‘een soort mini-antenne’. Maar goed, later meer daarover.