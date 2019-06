Een verpletterende en spectaculaire Stravinsky

Ryanair moet reizigers die de dupe waren van stakingen vergoeden

3 juni EINDHOVEN - Ryanair moet passagiers een schadevergoeding tot 400 euro per persoon betalen wegens vertragingen en annuleringen tijdens de pilotenstaking vorig jaar. Dat komt naar voren uit een uitspraak van de rechtbank in Eindhoven in een zaak die was aangespannen door claimorganisatie Aviclaim.