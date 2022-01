‘Een vleugje Londen’ dertiende boek van Gaby Rasters, ‘Dit boek is een cadeautje aan mezelf’

EINDHOVEN – Vorige week verscheen al weer het dertiende boek van de Eindhovense schrijfster Gaby Rasters (47). ‘Een vleugje Londen’ is een romantisch verhaal over twee Eindhovense personages, die elkaar in een avontuur tegen komen.

Het is haar beste boek, vindt Gaby Rasters zelf. ,,Omdat het na mijn vorige boek ‘Hou me vast zoals ik ben’ een boek is dat heel dicht bij mij staat. Een cadeautje aan mezelf, noem ik het wel eens. ‘Hou me vast’ was een ode aan een overleden vriendin. Dat was een zwaar, monumentaal boek.”

Het idee voor de nieuwe roman komt uit een YouTube-video van de bekende vlogger Enzo Knol, die op een veiling koffers opkoopt, die al lange tijd geleden zijn verloren. ,,Ik keek daar met mijn kinderen naar en kwam op het idee om zo’n koffer te gebruiken voor een boekverhaal om zo levens te achterhalen.”

Personages

Twee Eindhovenaren werden de personages in het boek van Gaby Rasters. IJsjesmaker Thomas Knol en marketing-goeroe Mascha Prins. Die twee staan aan de basis van het verhaal ‘Een vleugje Londen’.

Het is een jaar geleden dat Tomas’ grote liefde Maggie overleed. Al een jaar slaapt hij slecht, is hij de bezieling voor zijn werk als parfumeur kwijt en distantieert zich van andere mensen. Maar Maggie heeft hem iets nagelaten: een brief die hij precies een jaar na haar overlijden mag openmaken. In de brief draagt ze hem op naar Londen te reizen en hun liefde te bottelen in een nieuw parfum. Tomas besluit de uitdaging aan te gaan, maar op de luchthaven gaat het al mis: hij raakt zijn koffer kwijt. Is het domme pech, of een voorteken?

Zetje

Natuurlijk heeft het boek aan dieper liggende gedachte. Rasters: ,,Het gaat om mensen die op zoek zijn naar iets en daarbij hulp krijgen van een ander. Zie het maar als net dat ene zetje krijgen om iets te gaan doen, om weer te gaan leven.”

Dit boek heeft volgens de schrijfster weer echt ‘een stempeltje Rasters’. ,,De stijl is blijkbaar herkenbaar. Eerder schreef ik twee thrillers en ik heb ook een kinderboek, ‘Raf de Raaf’, geschreven. Ik gebruik vaak maatschappelijke thema’s met veel emoties.”

Jeugdcriminaliteit

Schrijven is niet de enige bezigheid van Gaby Rasters. Ze is ook al enkele jaren actief programmamanager Jeugdcriminaliteit en van de gemeente Eindhoven. En dat levert wel eens ideeën voor in een boek op. ,,Maar die zal ik nooit één-op-één gebruiken. Maar een algemeen gevoel kan best eens tot een verhaallijn leiden.”

Sharons leven neemt een dramatische wending als haar vader wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling. Ze wist niet eens dat hij ziek was, en aan haar ijzige moeder heeft ze ook al niets. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, draagt haar vader zijn levenswerk aan haar over: een verzameling verloren koffers die hij wil herenigen met hun rechtmatige eigenaar. In eerste instantie ziet Sharon weinig in het project. Wat moeten die mensen nu nog met hun oude spullen? Maar als ze de jonge Tomas ontmoet, realiseert ze zich dat herinneringen het dierbaarste bezit zijn dat een mens zich maar kan wensen. En dat ze misschien wel meer voor Tomas kan zijn dan alleen de vrouw die hem zijn koffer terugbracht.

Nog dit jaar komt een volgende boek van Gaby Rasters uit. ‘Een vleugje Londen’ kostte een half jaar schrijftijd; voor mei/juni staat een trilogie gepland, waarvan nu het laatste deel in de afrondende fase is: het is een verhaal over een bloemenstal in het Vondelpark, met steeds een wisselende eigenaar. De opvolger van de roman ‘Een vleugje Londen’ staat gepland voor 2023.