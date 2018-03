Een vliegtaks voor Eindhoven Airport, kan dat eigenlijk wel?

EINDHOVEN - Een vliegtaks van één euro per ticket, exclusief voor Eindhoven Airport? Met de opbrengst -zo'n 2,5 miljoen per jaar op basis van het aantal vertrekkende reizigers in 2017- zouden maatregelen bekostigd kunnen worden om de leefbaarheid rond het vliegveld te verbeteren. Isolatie van woningen bijvoorbeeld.

Een motie om in elk geval de mogelijkheid te onderzoeken werd dinsdag door de Eindhovense gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Volgens luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van de TU Twente is zo'n lokale vliegtaks wel degelijk haalbaar. ,,Waar een wil is, is een weg. Het ligt er alleen aan hoe de gemeente het verpakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen door de heffing te verwerken in de landings- en afhandelingskosten op het vliegveld."

Ook mr. Peter de Vries, jurist met expertise op luchtvaartgebied, ziet vooralsnog weinig beren op de weg. ,,Maar noem het alleen geen vliegtaks, want zo'n maatregel kan alleen door de rijksoverheid ingevoerd worden." Volgens hem is creativiteit geboden: ,,De gemeente moet onderzoeken op welke wettelijke grondslag de heffing te baseren is."

Vliegtuigstoel

Volgens Rik Thijs van GroenLinks, een van de indieners van de motie, moet het voor een innovatieve gemeente als Eindhoven niet zo moeilijk zijn een modus te bedenken. ,,Bijvoorbeeld door een euro te rekenen voor het vliegklaar maken van je vliegtuigstoel."

Vanuit de omwonenden die geluids- en andere overlast ondervinden is al eerder aangedrongen op een vliegtaks. Bernard Gerard, van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) vindt het dan ook een goed voorstel. ,,Hoewel het de oorzaken niet oplost, helpt het wel om de problematiek te verlichten. Zeker als woningen worden geïsoleerd of bewoners uitgekocht. Links- of rechtsom moet dit gewoon kunnen."

Quote Als het fonds aanzienlijk groter wordt, is de mogelijkheid tot isolatie er misschien wel Wim van den Goorbergh, voorzitter leefbaarheidsfonds

De opbrengst van de heffing, die de indieners van de motie al per 1 januari volgend jaar willen laten ingaan, zou in het leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport gestort moeten worden. Dit fonds, nu een kleine negen ton groot, is bedoeld voor allerlei projecten ter verbetering van de leefbaarheid rond de luchthaven, maar níet voor isolatie van woningen. Daar is het potje ook te klein voor, zegt Wim van den Goorbergh, voorzitter van de Stichting Leefbaarheidsfonds. ,,Ook zit isolatie nu niet in onze opdracht. Als het fonds aanzienlijk groter wordt, is de mogelijkheid tot isolatie er misschien wel."

Tot op heden is bij de stichting die het leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport beheert en op 1 januari van start ging, één voorstel vanuit de omwonenden binnen gekomen. Van den Goorbergh wil hier nog niets over kwijt; vanavond wordt het voor het eerst besproken door het stichtingsbestuur.

Niet afwijzend