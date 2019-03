Een vliegtuigcrash zonder brokstukken in sporthal Eindhoven

De 22-jarige Yacine Imadouchene kijkt wat beteuterd naar de kleine vliegramp die zich zojuist tientallen centimeters voor zijn voeten heeft voltrokken. De Franse student van Fontys in Eindhoven is een van de deelnemers aan de Nederlandse kwalificaties voor het WK papieren vliegtuigjes gooien. In het Student Sports Centre op het TU/e-terrein konden studenten vrijdag letterlijk een gooi doen naar dat WK dat in mei door Red Bull wordt georganiseerd in Salzburg.

Afstand of vliegtijd

Deelnemers kunnen meedoen in twee categorieën. De grootste afstand of de langste vliegtijd. Op beide onderdelen kan Yacine geen potten breken constateert hij zelf ook. ,,Maar de verwachtingen waren al laag”, excuseert hij zich snel.

Aan een tafeltje in de sporthal zijn andere studenten met de grootste precisie aan het vouwen. Want het komt nogal nauw, weet Délano Grootaers (21). Hij kan het weten als voormalig student Lucht- en Ruimtevaarttechniek. In Delft deed hij de nodige kennis op over wat een vliegtuig luchtwaardig maakt en die komt vandaag goed van pas. Met een soepele boog scheert zijn papieren creatie door de sporthal om 25 meter verderop een degelijke landing te maken. ,,Wat geldt voor een echt vliegtuig, geldt ook voor een papieren versie. Een smal ontwerp komt verder, terwijl een wat bredere variant langer in de lucht blijft. Het belangrijkste is dat het vliegtuigje perfect symmetrisch is. Vaak zie je dat de eerste vouw al scheef is en dan komt het nooit meer goed.”

Nederlands record