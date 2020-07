Een vlinder om Eindhovense wijk Kronehoef te verbinden

Een kleurrijk kunstwerk van een metershoge vlinder, opgebouwd uit veertig losse vakjes, siert sinds maandagavond de muur van de ontmoetingsruimte van Stichting Ik Wil in de Kronehoefstraat. Daarvoor kregen de stichting hulp van ruim 40 buurtbewoners, die allemaal afzonderlijk een klein deel voor hun rekening namen.

In mei kregen ze een pakketje thuisbezorgd met daarin verf, penselen en een stukje doek. ,,Het leukste aan het project is dat ze toen nog niet wisten hoe het complete kunstwerk eruit zou komen te zien”, vertelt ontwerper Liam Kroes. Zij maakte het ontwerp en verdeelde de vlinder in veertig vakjes. Daarna was het aan de wijkbewoners om de door haar aangebrachte zwarte lijnen naar eigen smaak in te kleuren.

Verbinden en samenbrengen

Het idee voor een gezamenlijk kunstwerk met de wijk ontstond toen door corona alle activiteiten stillagen. ,,We wilden iets doen om mensen te verbinden en samen te brengen”, vertelt initiatiefneemster Esra Altmis. Een jaar geleden verhuisde de stichting van de Barrierweg naar het huidige onderkomen in het voormalige schoolgebouw van de Reis van Brandaan.

Door tot het laatste moment geheim te houden hoe het kunstwerk eruit kwam te zien, hoopten ze dat in ieder geval alle 40 kunstenaars aanwezig zouden zijn bij de onthulling. Mark van de Laan is een van de buurtbewoners die mee schilderde. Hij wijst zijn bontgekleurde vakje aan. ,,Het was alsof ik weer even kind was.” Hij weet niet zeker of hij ook mee had gedaan aan het kunstproject als het geen corona-tijd was. Van het CKE en Buurt in Bloei, die het project begeleidde, hoorde Kroes dat er een hele andere doelgroep meedeed dan anders bij kunstprojecten in de wijk.

Twee buurtbewoners waren waarschijnlijk zo tevreden over hun creatie dat ze hem thuis ophingen. Twee vakje van de vlinder ontbreken. Omdat niet precies genoteerd is wie welk stukje inkleurde, is het maar zeer de vraag of die nog terugkomen, vertelt Kroes. ,,Maar zo heeft het ook wel iets.”