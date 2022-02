Een wasmachine cadeau, zonder dat je uitkering in gevaar komt: veel Zuidoost-Brabantse gemeenten hebben regels versoepeld

In 15 van de 21 gemeenten in deze regio worden giften tot 1000 euro of meer inmiddels ongemoeid gelaten, of er bestaan plannen om dit op korte termijn zo te gaan doen. Dat is het gevolg van versoepelingen in de bijstandsregels die veel gemeenten in Zuidoost-Brabant -met name vorig jaar - hebben doorgevoerd.