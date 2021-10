Een week lang aandacht voor diversiteit op de TU/e: ‘Eerst taboes doorbreken, pas dan kun je het vieren’

Taboes bespreekbaar maken, het is deze dagen een belangrijk doel van de Diversity Week op de TU/e. Nadat vorig jaar de eerste editie plaatsvond, zat er volgens studenten nog meer in het vat en werd een tweede editie op touw gezet. ,,Uiteindelijk is het ons doel om tijdens de themaweek diversiteit te vieren. Voor nu moeten we echter eerst zorgen dat er ruimte is om over taboes te kunnen praten”, zegt Lara Hofstra. Ze is sinds een paar jaar Student Diversity Officer op de TU/e. ,,Studenten komen bij mij met vragen en problemen, maar ook met mogelijke oplossingen voor deze problemen.”