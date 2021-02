Een week na hartje winter is de lente opeens in het land, drukte in de parken en bij de ijssalons

Zaterdagochtend zit Jacques Smits met zijn zoon Jacky aan de koffie op de steiger bij hun boot Mirma in de jachthaven Beatrix langs het gelijknamige kanaal in Eindhoven. Even pauze. Maar de kwast staat nog in de pot rode menie om het achterdek en gangboord eens goed onder handen te nemen. ,,Ik had het wel drukker verwacht”, zegt senior. ,,Er moet altijd wel geklust worden en als je half mei hier niet weg bent, ga je meer liggeld betalen.” Zolang gaat het voor hen niet duren, want over een paar weken zet Jacques koers naar het Gelderse Aalst. ,,Daar liggen we heel centraal in het waterrijke Nederland. Varen is mijn vrijheid en ik kom overal achterlangs.”