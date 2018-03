Een weinig verrassende 'nee' tegen groei Airport

Duurdere vliegtickets, luchthavenbelasting en investeren in goede treinverbindingen. Zomaar een aantal suggesties die afgelopen zaterdag voorbij kwamen tijdens een bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) in Knegsel. Zoals de naam al doet vermoeden geen actiegroep die pleit voor een ongeremde groei van Eindhoven Airport. Al jaren strijden de mensen achter BVM2 voor de belangen van omwonenden van het vliegveld die steeds meer last hebben van de herrie en fijnstof.

Verzet dat weer zal groeien nu er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de groeimogelijkheden van Airport na 2019. De scenario's die onderzocht worden gaan uit van 100.000, 73.000, 55.000 of 43.000 vluchten; het plafond voor 2019. Een ruime verdubbeling van het aantal vliegtuigen over hun huizen in 2030, het is een horrorscenario voor de omwonenden en daarom proberen ze nu zoveel mogelijk medestanders te vinden. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatie- en discussiebijeenkomsten zoals afgelopen zaterdag in gemeenschapshuis De Leenhoef in Knegsel.

Quote ,,We kunnen met het huidige aantal vliegbewegingen al niet voldoen aan de afspraken in het klimaatakkoord" Paul Peeters van het NHTV

Dik 200 belangstellenden maar discussie was er nauwelijks. Simpelweg omdat iedereen in de zaal het in grote lijnen met elkaar eens was. 'Het moet afgelopen zijn met de groei van Eindhoven Airport', klonk het de hele middag. Een paar door BMV2 uitgenodigde sprekers mochten er een uur lang preken voor eigen parochie. Paul Peeters van het NHTV Centrum voor duurzaamheid, transport en toerisme ging in op de vraag of er grenzen gesteld moeten worden aan de recreatieve luchtvaartsector, gelet op het klimaatakkoord van Parijs. Het antwoord van Peeters liet zich raden. Volgens de onderzoeker kunnen we met het huidige aantal vliegbewegingen al niet voldoen aan de afspraken in het klimaatakkoord. ,,Laat staan als we de vliegvelden in Nederland verder laten groeien." Peeters verbaasde zich over de uitzonderingspositie die de luchtvaartbranche volgens hem iedere keer krijgt. ,,Wereldwijd gaat 22 procent van het vervoer per vliegtuig maar de branche is goed voor 55 tot 75 procent van alle uitstoot van schadelijke gassen."

Een volle zaal zaterdag tijdens de informatiebijeenkomst van het Beraad Vlieghinder moet Minder in Knegsel

De hoop op schone en stille vliegtuigen in de nabije toekomst werd door Joris Melkert van de TU Delft vakkundig om zeep geholpen. Volgens de luchtvaartdeskundige zijn er de afgelopen decennia enorme stappen gemaakt wat betreft het verminderen van geluidshinder en de uitstoot van schadelijke gassen maar worden de stappen wel steeds kleiner. ,,De groei van het aantal vliegbewegingen gaat sneller dan dat de technologie goed kan maken." Over elektrische vliegtuigen of vliegtuigen op waterstof hoeven we volgens Melkert voorlopig ook nog niet te rekenen. ,,Vooral omdat de accu's en waterstoftanks nu nog te veel ruimte in beslag zouden nemen."

Het woord was vervolgens nog aan de politiek. Namens de Tweede Kamer was Suzanne Kröger (GroenLinks) naar Knegsel getogen voor een praatje. Als voormalig medewerker van Greenpeace was ook haar betoog niet erg verrassend. Kröger voerde de zaal met verontwaardiging over het gevoel dat vliegvelden momenteel tegen elkaar uitgespeeld worden. Ook mist ze in de discussie over de veiligheid. ,,Het luchtruim is nu al vol", zo stelde ze. Hoop haalde het kamerlid uit het groeiende besef over de gezondheidsrisico's van fijnstof. ,,Ik reis door het hele land en overal zie ik volle zalen." Het verzet tegen groei van luchthavens is volgens Kröger niet te negeren.