Een winterfestival organiseer je met vallen en opstaan

Organiseer een festival. Met die afstudeeropdracht gingen acht leerlingen van de Rooi Pannen in Eindhoven eind vorig schooljaar al aan de slag. Ze zitten in het laatste jaar van de opleiding Marketing & Evenementen en bedachten een winterfestival. Een terrein huren was niet nodig want de parkeerplaats van de school mocht gisteren gebruikt worden.

Koud

Bij de naam ‘Winterfestival’ gaat de gedachte al snel uit naar kerstsferen en winterse toestanden. Koud is het, wat dat betreft zit de sfeer er wel in. ,,We hebben de koelkasten geschrapt en daar hebben we een paar warmtelampen voor in de plaats gezet”, vertelt Luuk Retera (21), een van de organisatoren. De winterse kou mag er dan zijn, wat betreft ‘kerstsfeer’ valt er nog wel wat te winnen. Hier en daar staat een besneeuwd kerstboompje als decoratie en zo nu en dan klinkt de après-skimuziek hard door de speakers. Maar dat is het wel zo'n beetje. Of het moet de skilift zijn die is omgebouwd tot photobooth waar bezoekers een foto kunnen laten maken.

En hoe zit het met de promotie van hun evenement? Een uur nadat het festival van start gaat is het nog niet zo druk met de bezoekers. Volgens bezoeker Peter de Louw (37) uit Uden komt dat wel goed. ,,Het is bijna kerst natuurlijk, hartstikke leuk dat ze dit organiseren. Ik zie dat er een goede aanloop is dus het wordt steeds gezelliger.”

Plannen

Er komt veel meer kijken bij het plannen van een evenement dan waar de organisatie in eerste instantie aan dacht. ,,Je moet rekening houden met het weer. Als het gaat regenen moet je wel een andere optie hebben”, vertelt Van der Vleuten. Sommige dingen moesten worden aangepast. ,,We zijn iets te fanatiek omgegaan met het budget dat we kregen van school, daar zaten we iets overheen”, zegt Retera met een lach.

Overdag is er vooral veel te doen voor jongere kinderen. ,,We hebben spelletjes zoals ijspegelvangen en spijkerbroekhangen. Er is ook een knutseltafel waar ze kerstknutselwerkjes kunnen maken”, legt Van der Vleuten uit. Het evenement duurt tot 22.00 uur ’s avonds, dus aan de oudere doelgroep is ook gedacht. Er is een silent disco met koptelefoons, waar ook de 75-plussers een dansje wagen. Er komen verschillende dj’s. ,,Ik ga straks ook zelf nog even draaien dus ik hoop dat dan de tent helemaal vol staat”, vertelt Retera.

Chocomel

Aan de catering is in ieder geval gedacht. Naast een snackkraam en een pannenkoekenwagen staat er ook een klein koffiehuisje op wielen op het festivalterrein. ,,Ik heb al verschillende dingen gezien en ga nu net even een chocolademelk pakken hier achter bij het koffietentje”, zegt De Louw voordat hij zich omdraait en in de rij gaat staan.