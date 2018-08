Een zonnige dag in het Bonifaciuspark

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de site fotowerkplaats-rhce.nl of via foto@rhc-eindhoven.nl

Volledig scherm Speetuin in het Bonifaciuspark in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Speeltuin Bonifaciuspark

Allereerst de foto van deze week. Een stralend meisje bij de speeltuin in het Eindhovense Bonifaciuspark. Bekend om het blauwe badje dat er ook in 1959 al was. Wie is het meisje en wie heeft nog herinneringen aan de speeltuin? Meer foto's staan op de website fotowerkplaats-rhce.nl

Volledig scherm De helihaven van luchtvaartmaatschappij Sabena. © Frans van Mierlo

De helihaven van Sabena

Sabena en Transmundo, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Het riep veel herinneringen op bij lezers van deze krant. Op de foto zien we de helihaven van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. Oorspronkelijk gelegen aan de Genneperweg maar begin jaren zestig verplaatst naar de Boutenslaan. Vanaf de heliport vloog Sabena drie keer per dag met een helikopter van en naar Brussel. In de helikopter was ruimte voor twaalf passagiers en dik duizend kilo vracht.

Wat precies de rol van reisbureau Transmundo is geweest, blijft onduidelijk. In oude kranten staan verschillende advertenties waaruit blijkt dat Transmundo en Sabena regelmatig een samenwerking aangingen. Bij reizen naar de Costa Brava bijvoorbeeld. Op de foto (vierde van links) herkent lezer Ine Nobrega echter de heer Knoop , directeur van het Philips Reisbureau.

Volledig scherm De helihaven aan de Boutenslaan © Frans van Mierlo

Hoewel het op de foto om een feestelijke aangelegenheid lijkt te gaan, zou het gezien het jaartal (1966) ook zomaar eens om de laatste vlucht vanaf Eindhoven kunnen gaan. In dat jaar stopte Sabena namelijk met al haar helikopterverbindingen en sloot dus ook de Eindhovense helihaven de deuren.

Ook Transmundo was geen lang leven beschoren. Eind jaren zestig kwam het bureau negatief in het nieuws. Vooral door eigenaar G. Gelsing die volgens de kranten destijds als een cowboy door reisbureauland trok. Ongedekte cheques, onvindbare kantoren en spoorloze bestuurders. Met faillissement na faillissement tot gevolg.

Ook Sabena bestaat niet meer. De voormalige nationale luchtvaartmaatschappij van België ging in 2001 ter ziele. Niet zo vreemd, vindt lezer Jan Coolen. ,,Al meer dan vijftig jaar leid ik Amerikanen rond. KLM prezen ze altijd de hemel in maar voor Sabena hadden ze geen goed woord over. De afkorting werd dan ook vrijelijk vertaald als 'Such A Bad Experience Never Again'."