Een zooitje maken van het Natlab

Zoon van overleden scooter­rijd­ster doet emotionele oproep aan doorrijder om zich te melden: ‘Ze hebben m'n moeder afgepakt’

14 oktober EINDHOVEN - De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden vrijgegeven van de auto die doorreed na een aanrijding op zondag 15 september met een scooterrijdster (66) op de Elzentlaan in Eindhoven. De vrouw overleed een dag na de aanrijding. De politie roept de inzittenden van de auto, een donkerblauwe Opel Zafira, op zich te melden. Ook de zoon van het slachtoffer riep de doorrijder in het programma op zich te melden.