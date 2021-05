Eend broedt acht eieren uit in Eindhovense kwekerij, herstel van sneeuwschade pas na de geboorte verder

Daders Markt­plaats-straatroof in Eindhoven probeerden drie kwartier eerder ook al slachtof­fer te maken

16:32 EINDHOVEN - De daders die donderdagavond een man beroofden in de Van Kanstraat in Eindhoven, probeerden mogelijk drie kwartier eerder ook al iemand te beroven. Dat denkt de politie. ,,We vermoeden dat het in beide gevallen gaat om dezelfde daders.” Bij de eerste poging, aan het Eindhovense Avocadohof, werd niets buitgemaakt