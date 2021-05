Eenmalige subsidie als steuntje in de rug voor Eindhovense sportclubs

EINDHOVEN - Eindhovense sportclubs krijgen in september 500 euro extra subsidie om tijdens de Nationale Sportweek extra activiteiten te organiseren. Dit om de clubs in coronatijd een steuntje in de rug te geven in hun zoektocht naar nieuwe leden.

De Nationale Sportweek is sinds 2017 de jaarlijkse aftrap van het nieuwe sportseizoen. Clubs organiseren gedurende tien dagen activiteiten waarbij Eindhovenaren kunnen kennismaken. Bijvoorbeeld via een proefles of workshop. Volgens de gemeente dit jaar extra belangrijk omdat mensen door corona minder zijn gaan bewegen.

Lees ook Eindhoven boegbeeld Nationale Sportweek

Impuls

De gemeente verwacht dat veel beperkingen in september niet meer gelden en ziet de Sportweek als een ideaal moment om de clubs een impuls te geven. ‘Het enthousiasmeert, brengt partijen bij elkaar en vergroot de zichtbaarheid en bekendheid van sporten’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Wat ook meespeelt is dat Eindhoven voor het tweede jaar op rij de gaststad is voor de Nationale Sportweek en daarmee het landelijke boegbeeld is van het evenement.

In de nieuwe sportvisie van de gemeente ’Heel Eindhoven beweegt’ is als doel opgenomen het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging te laten groeien naar 70 procent. De eenmalige subsidie van 500 euro moet hiervoor een aanjager zijn. Doelstelling is dat 30 sportverenigingen nieuwe activiteiten opzetten om 300 (potentiële) nieuwe leden te bereiken.

Kosten

Met de subsidieregeling hoopt de gemeente verenigingen het laatste zetje te geven om mee te doen aan de Nationale Sportweek. ‘Veel sportverenigingen ervaren dit als een moeilijke periode vanwege de beperkingen door corona’, aldus het college. ‘Het organiseren van extra activiteiten brengt kosten met zich mee en dat kan voor verenigingen net nu een drempel zijn om mee te doen. Vandaar de financiële prikkel om ze te ondersteunen.’ Clubs die ondersteuning willen kunnen zijn melden bij de sportregisseurs van de gemeente.

Voor de subsidieregeling stelt de gemeente maximaal 15.000 euro beschikbaar. Als de 30 beoogde clubs minder geld nodig hebben, kunnen er meer verenigingen een beroep doen op de subsidiepot. De regeling zal achteraf geëvalueerd worden. Daarbij wordt ook gekeken of verenigingen veel nieuwe leden hebben weten te werven.