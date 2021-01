Eenzame Eindhovenaar Mark (35) komt in beweging: ‘Lotgenoten, meld je aan!’

EINDHOVEN - Op Twitter zette Mark Evers (35) dat hij eenzaam is. En hij is niet de enige. Samen met Jeroen Pijnenburg wil hij lotgenoten samenbrengen.

Na reacties op zijn twitterbericht over hoe eenzaam dertiger Mark Evers zich voelt, blijkt dat er meer dertigers, veertigers hier mee worstelen. Samen met stichting Eindhoven in Contact wil Evers deze groep bij elkaar brengen.

De muren komen op de Eindhovenaar (35) af. Hij piekert, verveelt zich en voelt zich eenzaam. Zijn twitterbericht vorig jaar oktober met de hashtag #eenzamejongeren brengt de eerste ommekeer in zijn leven waar hij naar op zoek is.

,,Het was heel verrassend dat iemand reageerde. Ik voelde me meteen beter en vooruit gaan, omdat ik gehoord werd’’, vertelt Evers.

39.000 keer

39.000 keer is zijn bericht aangeklikt. Ook door Jeroen Pijnenburg van Eindhoven in Contact, een stichting die in Eindhoven het taboe wil doorbreken rondom eenzaamheid en Eindhovenaren wil verbinden. Pijnenburg zag de noodkreet en nam direct contact op met Evers.

,,In al zijn kwetsbaarheid heeft Mark het bericht geplaatst. Er werd goed op gereageerd. Het blijkt dat veel dertigers en veertigers zich eenzaam voelen’’, vertelt Pijnenburg. ,,Het is positief dat Mark actie heeft ondernomen en een signaal heeft gestuurd. Hij is het topje van de ijsberg. Samen hebben we het idee opgepakt om deze groep bij elkaar te gaan brengen.’’

Quote Het is het proberen waard om samen iets op te zetten Mark Evers

Door zijn autisme maakt Evers moeilijk contact. Via sociale media heeft hij eerder al oproepen geplaatst voor een maatje om mee te wandelen of te fietsen. Graag zou hij aan de slag gaan bij een hondenuitlaatservice, maar tot nu toe zonder resultaat.

Evers: ,,Het is het proberen waard om samen iets op te zetten. We beginnen met een onlinemeeting en zo gauw het coronavirus het toelaat kunnen we samenkomen.’’

,,Er zijn wel landelijke platforms waar Mark gekeken heeft, maar in Eindhoven is er voor deze doelgroep niet zoveel. Als er belangstelling is na onze oproep sluiten we aan bij het bestaande landelijke aanbod of richten we lokaal iets op’’, vult Pijnenburg aan.

De bedoeling is om een laagdrempelig platform op te zetten zonder verplichtingen. Wie wil kan online meedoen en verhalen uitwisselen, maar ook alleen ideeën zijn welkom. In de groep of individueel. ,,Je hoeft je niet eenzaam te voelen. Mensen meld je aan!’’, zegt Evers uit eigen ervaring. ,,Samen zijn we sterker dan alleen.’’

Wie volgt?

Wie zich herkent in het beeld kan een mailtje sturen naar info@eindhovenincontact.nl of naar Evers bellen (06-81348541).

,,We nemen met iedereen contact op en hopelijk ontstaan er duurzame contacten en mooie vriendschappen. Mark is al in beweging gekomen. Wie volgt?’’, sluit Pijnenburg af.