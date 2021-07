Eerbetoon aan Charles Burki, hij zette DAF op de maan

EINDHOVEN - Charles Burki was een artistieke alleskunner. Ruim dertig jaar lang tekende en schilderde hij in opdracht van DAF. Het DAF Museum toont 105 van zijn meest bijzondere creaties.

Na de aankondiging dat DAF personenauto’s zou gaan maken, liet Charles Burki (1909-1994) zijn fantasie weer de vrije loop. Hij tekende zes modellen. Sommige afgeleid van de bekende vrachtwagens, andere rustte hij uit met vleugels van Cadillacs en Chevrolets.

Op de expositie in de nieuwe Paccarwing van het museum zien bezoekers tientallen schilderijen van vrachtwagens in exotische oorden. Vaak heeft de chauffeur een sigaret in de mond. Helemaal in de geest van de jaren 60 zijn zijn fantasieën over bedrijvigheid op de maan, waar hij zijn Luna-matic en Pick-o-matic laat werken tussen opstijgende raketten. Net zo de futuristische automobielen, omgeven door blije hippies.

Van Java naar Delft, naar Nagasaki en Den Haag

De tentoonstelling werd zaterdag geopend door Vick Burki, dochter van de kunstenaar. ,,Vader groeide op in Java in het toenmalig Nederlands-Indië en kwam naar Delft voor een studie bouwkunde”, vertelt ze. ,,Door geldgebrek moest hij stoppen en ging hij als illustrator aan de slag. Tijdens zijn huwelijksreis naar Java brak de oorlog uit. Moeder en hij kwamen in verschillende kampen terecht.” Later werd Charles tewerkgesteld bij Mitsubishi in Nagasaki, totdat daar de atoombom viel. Hij raakte gewond, maar had geen last van bestraling.

,,Terug in Europa moest moeder vanwege tbc herstellen in Davos, wat erg duur was. Daarom werkte vader hard voor verschillende opdrachtgevers. Ons huis in Den Haag lag altijd bezaaid met spullen en tekeningen. Hij vertelde van zijn eerste opdracht voor DAF: een opengewerkte truckmotor. Hub van Doorne keek over zijn schouder. ‘Goed werk’, zei hij kortaf.”

Quote Erg leuk om het nu allemaal bij elkaar te zien. Zelf heeft hij zijn werk nooit tentoonge­steld. Daar was hij te bescheiden voor. Vick Burki, Dochter van creatief kunstenaar Charles Burki

Het bleek een understatement. ,,Kijk eens naar de schittering in de koplamp hier”, zegt Ad van Geel. Hij is een van de vrijwilligers die museumvoorzitter Geert Vermeer uit de brand hielp toen die constateerde dat twintig objecten ‘wel erg mager’ was voor de expositie. Op de zolder van het museum aan de Tongelresestraat vonden zij dozen met schetsen, tekeningen en schilderijen. ,,Bijna allemaal in perfecte staat”, aldus Van Geel.

Vick Burki (69) spreekt van een mooi eerbetoon. ,,En erg leuk om het nu allemaal bij elkaar te zien. Zelf heeft hij zijn werk nooit tentoongesteld. Daar was hij te bescheiden voor.”

De expositie duurt tot eind september. De volgende, van 9 oktober tot en met 31 december is gewijd aan Giovanni Michelotti.