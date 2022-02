Eerbetoon aan ontvallen Lampegatters

Duo steelt telefoon van vrouw in Eindhoven en jas in kledingwin­kel: ‘Een hele lelijke, maar dat terzijde’

EINDHOVEN - ,,Vijf hele dagen in Nederland, twee delicten”, verzucht een Eindhovense wijkagent op Instagram. ,,En dat zijn dan nog alleen de keren dat zij zijn betrapt.” Hij doelt op een duo dat maandag in de stad is gearresteerd op verdenking van twee diefstallen.

21 februari