Eerbetoon aan zieke George Kooymans, beiaardier speelt Radar Love op carillon Catharina Kerk

Op tal van plekken in het land is het nummer op hetzelfde moment te horen als eerbetoon aan George Kooymans, de zanger-gitarist van de band. Die kan vanwege de ziekte ALS niet meer optreden en daarop besloot de hele band te stoppen. Twee fans van de band bedachten het landelijke eerbetoon als een soort alternatief afscheidsconcert.

Succesband

Golden Earring werd opgericht in 1961 en Kooymans is een van de oprichters. Het was toen de band begin februari aankondigde te stoppen een van de langst bestaande bands ter wereld. Met nummers zoals Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles had Golden Earring ook internationaal succes.