Eerder groen op de fiets in Eindhoven dankzij app

EINDHOVEN - Een frustratie van veel fietsers: wachten op groen. Met een nieuwe telefoonapplicatie is dat in Eindhoven minder vaak nodig.

Fietsers die de Schwung-app op hun smartphone zetten, kunnen namelijk vaker doorfietsen. De applicatie maakt contact met slimme verkeerslichten in Eindhoven en vraagt al vanaf een afstandje groen aan. Met een beetje geluk staat het licht al groen voor de fietser is gearriveerd en is stoppen niet meer nodig.

Normaal gezien ‘weet’ een stoplicht pas dat er een fietser staat te wachten via een ondergrondse detectielus of een knop bij het stoplicht. Het gevolg? De fietser moet wachten en staat te turen naar het teruglopende tijdbalkje, ook wel wachttijdvoorspeller, bij een stoplicht. Of hij staat ongedurig te tikken tegen de knop onderaan het stoplicht.

Zelflerend systeem

De applicatie werkt ondertussen al bij 100 van de 175 fietsverkeerslichten in Eindhoven. Dat maakte de Eindhovense wethouder Monique List (mobiliteit) bekend tijdens het grote Europese mobiliteitscongres dat vorige week in Eindhoven en Helmond plaatsvond.

De applicatie, die is ontwikkeld door het bedrijf Vialis, onthoudt ook de vaste fietsroutes van een fietser. Met behulp van die informatie weet de applicatie al in welke richting de aanvraag voor een groen licht moet worden verstuurd. Het is, met andere woorden, een zelflerend systeem.