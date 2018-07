Eerselse 'opa Jan' vindt boete voor coke dealen 'belachelijk'

Officier van justitie Mart de Bruijn had het er niet zo moeilijk mee, dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. Bewijs zat. Bij een inval in het huis van Jan V. (64) in Eersel trof de politie vorig jaar 84 gram cocaïne aan. Hij had zelf een zakje met het spul in zijn broekzak. En de inval kwam er niet zomaar, daar waren tips uit de buurt over dealen en verhoren van enkele bezoekers van het Eerselse huis aan vooraf gegaan. De bezoekers hadden verklaard dat ze cocaïne kochten bij Jan, in één geval al jaren.

Lariekoek

En toch had hij het niet gedaan, de beschuldiging dat hij een drugsdealer is, deed hij af met één woord. 'Lariekoek.' Jan V., die zonder advocaat naar de rechtszaal was gekomen omdat hij juridische bijstand naar eigen zeggen niet kan betalen, pleitte onschuldig. Maar waarom verklaarden diverse getuigen dan tegen hem? Wat deed de coke in zijn huis? Van wie was dat spul? Hoe kwam het dat klanten zijn telefoon onder de noemer 'opa Jan' in hun telefoon hadden en hem belden als ze zaken wilden doen?

Quote Dus ik zou kunnen gissen dat de drugs van uw zoon waren? Een van de rechters

Jan V. bleef de antwoorden schuldig. Bij de politie had hij zich beroepen op zijn zwijgrecht, in de rechtszaal was hij niet veel duidelijker. Wel wilde hij kwijt dat hij 'een zware gebruiker in zijn gezin' heeft. Een zoon die hem al eens een pistool op het hoofd zette en waar hij veel problemen mee heeft. ,,Dus ik zou kunnen gissen dat de drugs van uw zoon waren", probeerde een van de rechters, ,,U mag gissen, maar ik zeg niks", antwoordde V. zonder bedenktijd. Hij gaf aan dat hij zich niet achter de problemen met zijn zoon wilde verschuilen. ,,Ik heb hem op de wereld gezet, ik ben verantwoordelijk. En als ik straf krijg, ga ik gewoon zitten." Maar, voegde hij er met een harde klap op tafel nog aan toe: ,,Ik heb aan niemand cocaïne verkocht."

Twijfel