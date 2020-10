Eerste 352 bestaande woningen Eindhoven op warmtenet in 2023

EINDHOVEN - Eindhoven gaat in 2023 352 woningen aansluiten op een nieuwe tak van het eigen warmtenet. Het is voor het eerst dat bestaande appartementen aangesloten worden, in 't Ven en Lievendaal. Dat kan echter alleen omdat de stad een rijksbijdrage kreeg.

In totaal kost de aanleg van transport- en distributieleidingen van de warmtecentrale in Meerhoven naar de wijken een investering van 5,7 miljoen euro. Het rijk heeft daarvoor een bijdrage van 4,5 miljoen gegeven, omdat dit een van de 27 landelijke ‘proeftuinen’ is. ,,Zonder dat geld hadden we hier nu niet gezeten, dan was het plan niet haalbaar", erkent wethouder Rik Thijs. ,,Maar we kunnen daardoor in ieder geval beginnen met de eerste van 109 wijken. En anders krijg je op termijn toch ook met allerlei kosten van het veranderende klimaat te maken. Niets doen is geen optie. Nu kunnen we leren van de proeftuinen. Zo zien we onder meer dat het echt niet kan zonder rijksgeld", aldus de GroenLinks-bestuurder. De afsluiting van de woningen van het aardgas bespaart 200.000 kuub gas per jaar. Goed voor een CO2-besparing van 357.000 kilo.

Thijs heeft bij de keuze voor de complexen nauw samengewerkt met de woningbouwcorporaties. Daaruit blijkt dat in proefwijk ‘t Ven slechts een complex van 144 appartementen in aanmerking komt voor aansluiting; voor de rest zijn hier momenteel geen haalbare projecten. De nieuwbouw van ‘Thuis aan de Noord-Brabantlaan/Anthony Moddermanstraat wordt in 2023 ook meegenomen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een deel van de te slopen woningen in 't Ven Eindhoven, aan de Noord-Brabantlaan. © Michel Theeuwen

Daarom is gekozen voor uitbreiding van het experiment naar de naastgelegen wijk Lievendaal, naar 126 appartementen van Woonbedrijf aan de Johan Buijslaan.,,We hebben nu gekeken naar complexen waar we mee kunnen starten, waar aansluiting op warmtenet haalbaar is. In die flats moet de collectieve verwarming toch vervangen worden in 2023", zegt bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf. De woningen van ‘Thuis die momenteel gerenoveerd worden, krijgen een geheel elektrische oplossing, ook voor de warmwatervoorziening, daar is het warmtenet niet nodig. Wel worden de 87 nieuwe woningen die 'Thuis wil bouwen in de wijk op het warmtenet aangesloten. Volgens De Boer merken de bewoners van de appartementencomplexen niets van de operatie. ,,We vervangen de collectieve verwarming. Daarbij hoeven we helemaal niet achter de voordeur te zijn.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Ingrid de Boer directeur woonbedrijf Eindhoven. © DCI Media

,,Omdat de leiding tussen Meerhoven en ‘t Ven langs Lievendaal scheert, hebben we gevraagd of we mee konden doen. En we gaan vanaf nu verder onderzoeken welke complexen in de omgeving ook aangesloten kunnen worden. Bijvoorbeeld als we toch ergens de cv-ketel moeten vervangen of andere maatregelen moeten treffen", aldus De Boer. Maar daarvoor ontbreken nu nog de (rijks)middelen.

De gemeente betrekt bovendien de Meedenkgroep uit de buurt bij de verdere uitrol van het warmtenet. Mogelijk dat de eerste particuliere eigenaren, liefst in groepen, ook in 2023 op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Thijs maakt wel duidelijk dat daarvoor ook een rijkssubsidie nodig is om ‘de onrendabele top weg te poetsen’. ,,En we kunnen particulieren geen verplichting opleggen, dus we bereiden een campagne voor om ze te verleiden mee te doen.” Ook wil de gemeente de aanleg van de leidingen combineren met onderhoud en herinrichting van straten en mogelijk ook sociale kwesties in de betrokken buurten.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wethouder Rik Thijs. © Dave Hendriks/DCI Media

Uitbreiding van het warmtenet kan ook niet oneindig een oplossing zijn voor het aardgasvrij maken van wijken en woningen in Eindhoven, zegt Thijs. Daarvoor is de bron, de biomassa, te beperkt. ,,We stoken in Eindhoven geen Canadese houtsnippers die met een tanker aangevoerd worden, maar lokale snoeiresten. Dat kan niet onbeperkt. We zullen dus overal moeten kijken naar de beste bronnen. We onderzoeken daarvoor warmte uit datacentra op Parkforum en de High Tech Campus, waterwarmte uit het Beatrixkanaal, de Genneper Parken en het afwateringskanaal Genderdal en uit de rioolzuiveringsinstallatie. Die laatste is het meest kansrijk, dus bekijken we of hier woningen in een andere proeftuin, de Generalenbuurt, aan gekoppeld kunnen worden.”

De gemeenteraad en de raden van bestuur van de corporaties moeten het plan voor ‘t Ven en Lievendaal nog goedkeuren. Daarna kan begin 2021 de aanbesteding voor de aanleg van het warmtenet starten.