Eerste bewoners en nieuwe naam TD-gebouw Eindhoven: Cornelis Paradijs

EINDHOVEN - Cornelis Paradijs, dat is de nieuwe naam voor het TD-gebouw in Eindhoven, nu daar de eerste bewoners zijn ingetrokken afgelopen weekend. Al had de allereerste, Sebnem Yazici nog wel moeite om haar nieuwe stek te vinden, want niemand kent de naam nog.

,,Verschillende mensen heb ik het gevraagd, Cornelis Paradijs, maar ze stuurden me naar de Paradijslaan, en niet naar het Frederik van Eedenplein", zegt de Turkse. Zij is in Aken gepromoveerd en heeft werk gevonden bij ASML. Zij noch de gevraagde passanten konden weten dat Cornelis Paradijs het pseudoniem is dat de schrijver Frederik van Eeden (1860-1932, onder andere Van de koelen meren des doods, De kleine Johannes) gebruikte om de dichtbundel met de naam Grassprietjes te publiceren.

Yazici heeft net haar koffers in haar woning op de negende verdieping gezet. En klaar is ze, want het ontbreekt haar aan niets in het volledig ingerichte appartement. Zelfs het koffiezetapparaat staat al klaar. Een definitieve flat heeft ze ook al gevonden, in Valkenswaard. Daarom zal ze maar een week aan het Frederik van Eedenplein wonen.

Tot de jaarwisseling verwacht Zjef Bogers van verhuurder Holland2Stay nog 80 huurders in de 157 appartementen. ,,De rest volgt daarna snel, is de verwachting. Want veel mensen willen niet verhuizen vóór de kerstdagen, dan zitten ze bij familie.”

Holland2Stay werkt in opdracht van de ontwikkelaars/eigenaren Foolen & Reijs, ook in veel andere gebouwen in Eindhoven (zoals Philips Lighting, de Groene Toren) en daarbuiten. Bogers heeft het druk: niet alleen het TD-gebouw, maar ook de Lee Towers-torens in Rotterdam en een gebouw in Amsterdam worden dezer dagen bewoond. In Eindhoven komen de toren Onyx aan de Mathildelaan en de oude Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan/Kastanjelaan eraan. En de vraag is groot, zegt hij. ,,Alle gebouwen zitten vol.”

Over Cornelis Paradijs wil Bogers nog wel een verkeerd verhaal rechtzetten: ,,We horen vaak dat mensen denken dat alles naar ASML-personeel gaat. Dat is echt niet zo. Van de 80 die nu komen werken er 20 bij ASML. We werken soms direct voor bedrijven, maar vaak via tussenpersonen die voor internationals bijvoorbeeld huisvesting voor de eerste drie maanden verzorgen, als een opstapje. Daarna moeten ze dan voor zichzelf zorgen. Maar verder kan iedereen zich inschrijven voor het TD-gebouw. En we verhuren zelfs via Airbnb en Booking.com, maar dan wel minimaal één week.”

Tijdelijke verhuur

Foolen & Reijs kozen ook bij Cornelis Paradijs voor tijdelijke verhuur. Daar is een markt voor, zo blijkt, maar het heeft ook te maken met fiscale regelgeving. Na een jaar mogen de appartementen ook permanent verhuurd worden.

Zaterdag was niet alleen de eerste dag voor een paar nieuwe bewoners, ook wie zich ingeschreven had de afgelopen jaren voor een woning, mocht op bezoek komen. Bij deze geïnteresseerden heerst behoorlijk wat teleurstelling.

Maar niet over het gebouw, dat met de nieuwe balkons in organische vormen een prachtige transformatie heeft ondergaan. Ook niet over de appartementen, want die zijn ‘fantastisch’, of 'super’. En het uitzicht op de opengestelde zesde verdieping mag er zijn, ondanks het grijze weer.

Nee, de teleurstelling zit 'm bij veel geïnteresseerde senioren uit de directe omgeving die komen kijken, vooral in de tijdelijke verhuur van de woningen. ,,Want dat is geen optie voor ons", zegt Frans de Bruijn. De bewoner van de Schrijversbuurt, aan de voeten van het nieuwe woongebouw, zoekt een koopappartement, zoals wel meer bezoekers deze zaterdagmiddag. ,,Die huurprijzen in het bovenste segment van de markt zijn hoog, maar ze gaan ook nog eens binnen de kortste keren flink omhoog", verwoordt hij de angst bij sommige huurders. Bogers zegt dat er geen sprake is van enorme verhogingen; Holland2Stay hanteert de officiële prijsindex.

Nu vraagt Eindhoven2Stay tussen de 630 euro per maand voor een studio van 27 vierkante meter en 5000 euro voor de penthouses van ruim 200 m2. Prijzen die vergelijkbaar zijn met de Vestedatoren of de Lichttoren. Dat zijn de huren inclusief stoffering maar zonder de meubeltjes (ongeveer 60 à 70 euro per maand), de service- en energiekosten (200 euro) en een parkeerplaats (ook 100 euro per maand). Het appartement op de kop van een van de vleugels, 116 vierkante meter met een bijna helemaal rondlopend balkon en drie kamers kost dus 2480 euro per maand kaal. Een kleinere woning van 80 m2 'doet’ ook al 1480 euro.

Dat is toch wel even schrikken voor de meeste geïnteresseerden. Zoals Mariëtte van Dijk. Zij woont in de buurt maar heeft nog een andere reden voor haar interesse. Haar overleden man werkte lang op de negende etage, bij de Technische Dienst. ,,Huren hier vind ik te duur en te riskant, want dit zijn de prijzen van 2019 hè. Daar komt snel nog wat bovenop.”

Senioren

Paul en Ineke Broekhuijsen - ook zij volgen het bouwproject bij de ‘buren’ al jaren van dichtbij - zijn 'zwaar geïnteresseerd’, zeggen ze. Ze willen wel kleiner wonen en huren is in principe ook geen probleem. ,,In het begin van het project, toen Foolen & Reijs nog in de strijd waren met Piet Hein Eek om het gebouw te mogen ontwikkelen, toen werd gezegd dat het voor senioren zou zijn. Dat hebben ze losgelaten, dat is duidelijk.” En die meubels. Moet je die erbij nemen? Bogers kan ze geruststellen. Dat hoeft niet. En vanaf 2020 mag hij de appartementen dus ook permanent verhuren. Blijft alleen die flinke huurprijs als obstakel...

