Eerste bewoners nemen intrek in oude Philips Bedrijfsschool Eindhoven

Er wordt nog druk getimmerd, geboord, gekit en geschilderd in het karakteristieke, uit 1929 daterende pand aan de Kastanjelaan. Door de ogen van de leek gezien moet er nog een enorme berg werk verzet worden. Maar uitvoerder Erik Roefs van aannemer Stam + de Koning heeft er alle vertrouwen in dat de klus op tijd geklaard is. Eind volgende week nemen de eerste honderd bewoners -internationale studenten die een opleiding bij Fontys volgen- hun intrek in de short stay appartementen, gelegen op de vijfde, zesde en zevende etage. ,,Daarna werken we elke twee weken een verdieping af”, zegt Roefs.