Eerste Brabantse vijfsterrenhotel in Eindhoven

La Fura brengt rauwe poëzie in mythische beelden

6:00 EINDHOVEN - Als een mokerslag staan we ineens in het naakte theaterlicht: weg illusie. De hele voorstelling bewegen we ons schoorvoetend door het donker, als waren we verdwaald in het onderaardse. We worden belaagd door schaarsgeklede mensen die grommend en zwaaiend het publiek als een lastige vlieg van zich af slaan. We zijn voyeurs in een spektakel dat zich in het prille begin van de mensheid lijkt af te spelen. Er wordt gesjouwd met ruw materiaal, vlammen en eten, wiegen met volwassen vrouwen, palen en rugzakken met vervormde gezichten en ledematen. Taferelen die lijken ontleend aan Jeroen Bosch, maar dan de verontrustende delen daarvan.