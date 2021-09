Eerste deelfietsen gesignaleerd in binnenstad van Eindhoven; dinsdagmiddag officiële presentatie

Voor beide bedrijven is Eindhoven de eerste plaats waar ze hun nieuwste deelvoertuigen neerzetten. Vooral Go Sharing is in de stad al heel bekend, van de eveneens appelgroene scootertjes die overal opduiken. Nu plaatst de onderneming 250 elektrische fietsen, die precies hetzelfde werken: met een app ontgrendelen, fietsten tegen een bedrag per minuut, en zomaar ergens in de binnenstad weer neerzetten en betalen. De hippe vervoerder wil binnenkort ook komen met elektrische deelauto's.