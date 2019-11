Eerste editie Discorijk in Eindhoven groot succes

Eventplanners

Discorijk is een evenement voor en door jongeren van tien tot dertien jaar. De organisatie was, onder leiding van Dynamo, voornamelijk in handen van de jongeren zelf in de vorm van Eventplanners vanuit heel Meerhoven.

Voor deze eerste editie waren er 26 eventplanners onderverdeeld over vijf commissies: Muziek, Aankleding, Catering, Spin&Win en TikTok. Dit zorgde voor onder andere een optreden van De Zwiebers en een drukbezochte TikTok hoek voor de essentiële selfies en video's.