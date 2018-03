Eerste editie van MeerhovenQuiz

In navolging van andere plaatsen krijgt nu ook Meerhoven een eigen quiz waarbij kennis, informatie opzoeken en het uitvoeren van opdrachten centraal staan. Initiatiefnemer Jacqueline Renders: ,,Ik kende het van andere dorpen en het leek me mooi om met zo'n quiz de saamhorigheid in de wijk aan te wakkeren." Na een oproepje op Facebook ontving ze veel positieve reacties, waarna ze met een clubje begon aan het samenstellen van de quiz.

Expats

Naast vragen in tien verschillende categorieën - variërend van algemene kennis tot specifieke vragen over de wijk - moeten deelnemers ook opdrachten uitvoeren. De quiz is al bijna af. ,,Binnenkort willen we testen of het haalbaar is binnen de 4,5 uur die er voor de quiz staat." Expats worden van harte aangemoedigd zich ook aan te melden.