Eerste hulp bij verkiezingen voor cliënten zorggroep Archipel Eerdbrand

EINDHOVEN - Mag je bij een voltooid leven hulp krijgen bij zelfdoding? Mag je zelf kiezen of je een mondkapje draagt? Het zijn twee van de zeven stellingen uit de Stemwijzer die aan bod kwamen bij een informatiemiddag over de aanstaande verkiezingen voor de cliënten van zorggroep Archipel Eerdbrand.

Op de vraag of iemand de Stemwijzer heeft ingevuld, blijft het stil. De een volgt de politiek op de televisie om een goede keus te maken, een ander stemt op dezelfde partij als de vorige keer. Een paar cliënten hebben al per post gestemd, de rest gaat volgende week met een familielid naar het stembureau.

Corrie van Kox-Diesen heeft per post gestemd. ,,Het stond er duidelijk in hoe ik moest stemmen. Ik heb me er deze keer niet in zo in verdiept. Deze regering heeft tijdens deze crisis zijn sporen verdiend en daar stem ik op”, zegt Kox-Diesen. ,,Maar het is interessant vandaag en ik heb veel geleerd. Als ik nog niet gestemd had, was ik toch nog eens naar die stellingen gaan kijken.”

Beginnende dementie

De deelnemers aan deze middag hebben beginnende dementie. Met rode en groene kaart kunnen zij aangeven of ze het eens zijn met een stelling. Tijdens de soms heftige discussies en gesprekken is duidelijk dat iedereen een eigen mening heeft en goed op de hoogte is van politieke onderwerpen.

CDA-raadslid Remco van Dooren geeft vrijdagmiddag in wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier, uitleg over de werkwijze van de Eindhovense politiek en hij gaat in gesprek over de stellingen met deze ‘vergeten’ stemgroep.

Extra uitleg

,,Een vergeten groep, omdat de deelnemers in meer of minder mate dementie hebben”, zegt Maudy Gosen, begeleider dagbesteding. ,,Het verkiezingsprogramma richt zich niet op deze mensen. Deze groep heeft extra aandacht en uitleg nodig.”

Het is de eerste keer dat er voor de verkiezingen een informatiemiddag is voor de cliënten. De per post ontvangen stembiljetten zijn al doorgenomen, omdat die eerder binnen moesten zijn. ,,We krijgen te horen dat er veel partijen zijn en dat de keuze moeilijk is. We hebben hier gesprekken over gevoerd en uitleg gegeven. De mensen hebben een mening, maar weten niet bij welke partij het hoort”, vervolgt Gosen.

Wel of geen mondkapje

Jo Habraken weet nog niet op wie ze gaat stemmen, maar over de stelling of je zelf mag kiezen of je een mondkapje draagt is ze heel stellig. Haar antwoord is nee. ,,Je hebt ook met ander mensen te maken.” Zij gaat samen met haar stemmen.

,,Mooi hoe iedereen meedoet en naar elkaar luistert. Zij hebben duidelijke opvattingen over zaken die anno 2021 spelen. Het doel is ze dat bewust zijn waar zij over stemmen én dat ze gaan stemmen!”, zegt Van Dooren.