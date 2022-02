Eerste kweekvleesboer ter wereld uit Sint-Oedenrode? Leon Moonen loopt voorop in de vleesrevolutie

NABESCHOUWING Schmidt denkt dat André Ramalho over drie of vier weken terug is bij PSV: ‘Ik wilde niet te veel veranderen’

PSV-trainer Roger Schmidt vond dat PSV donderdagavond met meer goals verschil van Maccabi Tel Aviv had kunnen winnen. De 1-0 zege was in zijn ogen mager, maar hij was toch blij dat er een verschil op het bord kwam. ,,Tactisch zag het er goed uit bij ons, maar we hebben een aantal kansen onbenut gelaten.”

17 februari