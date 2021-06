Eerste nieuwe klant, maar nieuw VDL Nedcar is er nog lang niet

VIDEO Publiek bij theaterfes­ti­val Parade in Eindhoven: Als blije koeien huppelend de wei in

20 juni EINDHOVEN - Eerst nog een beetje onwennig, maar al gauw als blije, huppelende koeien voor het eerst weer in de wei. Dan een soepje, een pastaatje en een lekker toetje. En tussendoor theater op de planken, met een lach en een traan, zoals het hoort. Het reizende zomer-theaterfestival de Parade is eindelijk in Eindhoven en het publiek kan gerust zijn: ze komen terug.