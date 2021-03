Eerste officiële warme dag in Brabant; Eindhoven de heetste

Afgekickte Eindhoven­se dealer krijgt werkstraf

14:22 Daardoor had hij in de gevangenis kunnen afkicken van een ghb- en cocaïneverslaving. De man werd aangehouden terwijl hij onder invloed van cocaïne achter het stuur van een personenwagen zat. De politie vond daarna bij hem thuis onder meer vijf gram cocaïne, 800 milliliter GHB, 1300 pillen en achtduizend euro cash. Hij zat 42 dagen in voorarrest en hoeft niet terug de cel in.