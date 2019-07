Eerste relschoppers Eindhovense Sinterklaasintocht vandaag voor de rechter

An­ti-cessierups

0:48 Laten we eerlijk zijn, niemand is pro-cessierups. Niemand wordt er blij van om geplaagd te worden door dikke bulten in de nek, op de benen, op de ogen of zelfs op de lippen. Je wordt er gek van. We zijn dus eigenlijk allemaal anti-cessierups. Maar ja, hij is er en lijkt niet meer te vertrekken. Sterker nog, ook de dennenprocessierups lijkt er aan te komen. Kunnen we ook niet meer fatsoenlijk door een naaldbos wandelen.