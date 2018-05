Eerste Ronde van Nederland ging in 1948 langs de Witte Dame

EINDHOVEN - De eerste Ronde van Nederland ging in 1948 ook door Eindhoven. De renners reden onder andere over de Vestdijk, Keizersgracht en de Emmasingel. Tijdens de vijfde etappe kwam Luxemburger Jim Diederich als eerste over de finish. Emiel Rogiers won het klassement van de voorloper van de Eneco Tour en tegenwoordig de BinckBank Tour. Wie was erbij en wat zijn uw herinneringen? Meer foto's op fotowerkplaats-rhce.nl

Gouden Bruiloft

En dan de foto van vorige week. In hun mooiste kleding poseert dit stel met hun kleinkinderen voor de ingang van de Heilig Hartkerk aan de Ploegstraat. Want er was wat te vieren.

Vijftig jaar getrouwd, dat moest gevierd worden. En hoe? Kosten nog moeite werden gespaard om het gouden paar in het zonnetje te zetten. Het is 6 mei 1949 als Harrie Smulders en zijn vrouw Huberdina voor de ingang van de Heilig Hartkerk aan de Ploegstraat in Eindhoven poseren. Het eindpunt van een rijtocht per koets vanuit de Edenstraat waar het paar woonde. Op de voorgrond hun kleinkinderen Jo, Dinie en Ria.

Een eerbetoon een burgemeester waardig maar Harrie Smulders was gewoon een cafébaas. Nou ja gewoon... De beste man was een vermogend Eindhovenaar, vertelt zijn kleinzoon Peter Smulders. Volgens de Eindhovense royaltyfotograaf had zijn opa door de jaren heen een hele straat bij elkaar gespaard. ,,In de Edenstraat, tegenover waar nu de brandweerkazerne staat, had hij een rijtje van tien huizen. In ieder huis woonde een van zijn dertien kinderen."

Aan zijn opa heeft Peter Smulders nauwelijks herinneringen. ,,Op een van de foto’s van de feestelijkheden zie je mijn moeder met mij in haar armen. Ik was één jaar oud. Opa is overleden toen ik een jaar of zeven was. Een statig man die ze in de volksmond ‘De Zager’ noemde. Geen idee waarom."

In het boek Eindhoven Verleden Tijd van Karel Vermeeren komt de bijnaam van Smulders ook voorbij. De Zager; het klinkt als een gevreesde crimineel, een huurmoordenaar of een Italiaanse verdediger. De werkelijkheid is wat minder spannend. De Zager omdat hij de zoon van een gerenommeerd boomzager was, zo luidt de voor de hand liggende verklaring.

De erfenis van Harrie Smulders is door de jaren heen overigens geheel verdwenen. De tien huizen werden gesloopt en daar staat nu wooncomplex het Hof van Eden. Op de vraag waarom het Gouden Huwelijk destijds zo uitbundig gevierd werd, moet ook Peter Smulders het antwoord schuldig blijven. ,,De mensen werden destijds natuurlijk minder oud dus misschien was het in die tijd wel een heel bijzonder jubileum."

