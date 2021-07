Eerste slag om evenementen op IJzeren Man in Eindhoven is voor de buurt De Karpen, maar de oorlog is nog niet gewonnen

EINDHOVEN - Omwonenden van buitenbad de IJzeren Man in Eindhoven hebben de eerste voorlopige slag gewonnen om het bestemmingsplan. De Raad van State heeft bepaald dat er geen evenementen mogen plaatsvinden volgens de nieuwe regels, tot er een definitieve uitspraak is over het plan, waarschijnlijk vóór juli 2022.

Maar volgens eigenaar Ton van de Biggelaar van het bad aan de Javalaan/Insulindelaan heeft dat nog geen gevolgen voor de komende jaren. Sterker nog. ,,De jongeren moeten de bezwaarmakers uit De Karpen maar bedanken. Door deze uitspraak kunnen de festivals zeker het komend jaar nog doorgaan", aldus Van den Biggelaar.

,,Eigenlijk wilden we stoppen met de herriefeesten. In het bestemmingsplan zijn daarvoor regels opgenomen: we gaan minder festivals organiseren met minder bezoekers. Nu dat niet voorlopig niet ingaat, vallen we terug op het aanvragen van evenementenvergunningen. En verandert er dus niets", aldus de eigenaar van het strandbad.

Voorlopig nog geen bouw

Overigens heeft de Raad van State alleen de bepalingen voor evenementen geschorst. De uitspraak over de geplande nieuwbouw van een restaurant, die de omwonenden vroegen, wil de hoogste rechter niet doen. Dus zou de bouw door kunnen gaan. Maar Van de Biggelaar laat weten dat de werkzaamheden zeker niet beginnen vóórdat er een uitspraak ligt van de Raad van State over het bestemmingsplan. ,,Wel gaan we door met de voorbereidingen.”

Volledig scherm Veldhoven ED2020-6341 ** LET OP DRONE FOTO GEEN NAAMSVERMELDING** de IJzeren Man met op de achtergrond het Appartementencomplex Residence De Karpen. © Bert Jansen/DCI Media

De eigenaar is in ieder geval optimistisch over de uitspraken. ,,De argumenten van de bezwaarmakers zijn heel vergezocht. Ze doen alsof wij hier nooit evenementen organiseerden en nu ineens maximaal 7000 bezoekers willen ontvangen. Terwijl wij kunnen aantonen dat we dat al vele jaren doen, met veel meer bezoekers ook. En die 7000 bezoekers mogen we ook in het zwembad hebben, dus dat aantal is niet zo hoog als de bezwaarmakers de Raad van State willen doen geloven", aldus Van de Biggelaar. Hij heeft goede hoop dat een stevig weerwoord van de gemeente tot winst in de bodemprocedure gaat leiden. Ook al schrijft de Raad van State in de tussenuitspraak dat het niet uitgesloten is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

Volledig scherm De IJzeren Man, strandbad aan de Javalaan/Insulindelaan in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De kwestie lijkt enigszins op de Raad van State-zaak over de kermis in Son en Breugel. Ook daar wilde de gemeente de regels voor evenementen vastleggen in een bestemmingsplan. De Raad van State keurde dat plan af - er waren te veel dagen vastgelegd en er was te weinig rekening gehouden met omwonenden - en de kermis kon alleen dankzij allerlei noodgrepen doorgaan.

Alsof er nooit kermis was geweest

Hier oordeelde de instantie alsof er nog nooit kermissen hadden plaatsgevonden, terwijl dat natuurlijk al vele jaren wel het geval was. Grote verschil is wel dat Son en Breugel ook door het aantal evenementendagen heen was waardoor de kermisattracties bijna thuis konden blijven. De IJzeren Man kan gewoon zijn twaalf toegelaten evenementen houden, conform de oude voorschriften.

De vereniging van eigenaren van appartementencomplex De Karpen, die de bezwaren indiende, wil niet reageren op de uitspraak of op vragen.