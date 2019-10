Eerste slippertje van Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven

AnalyseEINDHOVEN - Het is onverwacht en onaangenaam nieuws dat zwembad De Tongelreep in Eindhoven tijdens de verbouwing mogelijk toch op slot gaat. En dat is meteen het eerste slippertje van wethouder Stijn Steenbakkers.

De nood was hoog bij de Eindhovense zwemverenigingen en zwemscholen, iets meer dan twee jaar geleden. En de druk die de Eindhovense gemeenteraad uitoefende op het college van B en W was navenant. Een volledige sluiting van zwembad De Tongelreep tijdens de verbouwing was voor de raad onaanvaardbaar. Daarom zegde toenmalig wethouder Jakob Wedemeijer (SP) toe dat de 'winkel' tijdens de verbouwing open zou blijven.

Het verbouwingsplan van Wedemeijer sneefde net voordat in juni van het vorige jaar het nieuwe college van B en W aantrad omdat het plan financieel niet haalbaar bleek. De kersverse sportwethouder, CDA'er Stijn Steenbakkers, kon daarop meteen aan de slag met een zoektocht naar een oplossing voor dit probleem.

Voortvarend en ambitieus als Steenbakkers is, lukte het hem in korte tijd een voor de gemeenteraad aanvaardbaar compromis te vinden. Voor 19 miljoen euro zou er niet langer een nieuw zwembad met de nodige toeters en bellen komen, maar een sober en doelmatig bad - de zogenoemde basisconfiguratie. Verder zou hij op zoek gaan naar financiers voor plannen om het bouwplan mee aan te vullen.

Buitenbad

Die zoektocht leverde al snel resultaat op, in de vorm van een bijdrage van 7,5 miljoen euro uit de Regio Envelop van Brainport. Daarvan kan een achtbaans zwembad worden gebouwd, naast de al geplande drie andere baden: een 25-meterbad, een doelgroepenbad en een reactiveringsbad.

Tot zo ver niks aan de hand, behalve dan dat oppositiepartijen SP en D66 niet tevreden zijn. De laatste partij wil ook een nieuw buitenbad, beide partijen zijn daarnaast bang dat het Brainport-bad vooral voor topsporters bedoeld is, en niet voor de breedtesport.

De kink in de kabel komt nu niettemin uit geheel andere hoek. Zeer recent werd pas duidelijk dat het maar de vraag is of Steenbakkers de door de raad afgedwongen doorzwemgarantie wel kan nakomen vanwege de torenhoge kosten daarvan.

Weliswaar zei de wethouder in april van dit jaar in een commissievergadering vrij terloops dat die garantie ter discussie kan komen te staan. Maar dat zwemverenigingen en -scholen er nu serieus rekening mee moeten houden dat het zwembad tijdens de verbouwing helemaal op slot gaat, dat is helemaal nieuw.

Dat die boodschap bij de zwemmers en ook bij een deel van de politiek niet in goede aarde valt, is dan ook begrijpelijk. Zo'n tijdelijke sluiting zou de continuïteit van zwemscholen en -verenigingen immers ernstig in gevaar brengen. Vandaar dat de raad daar twee jaar geleden ook een heel nummer van maakte.

Luid en duidelijk