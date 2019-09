Eerste studentenunits geplaatst op Slachthuisterrein Eindhoven

De eerste prefabunits zijn overigens delen van de gemeenschappelijke ruimte voor alle bewoners, die zich in het eerste blok bevindt. Twee woningen zijn bedoeld voor studentbeheerders van het complex, 199 gaan naar TU/e-studenten en 99 naar Fontys. Met die laatste groep is dat in een contract tussen Fontys Hogescholen en corporatie Woonbedrijf/Vestide geregeld. De TU/e-studenten moeten zich nog wel inschrijven. ,,Dat hebben ze nog niet allemaal gedaan. Als de woningen niet nodig zijn voor die groep, kunnen we de units aan andere studenten kwijt, dat is geen probleem", aldus Stan van de Thillart van Woonbedrijf/Vestide.