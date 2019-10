Eerste tijdelijke stadionverboden voor roken in Philips Stadion

Sinds de aanvang van dit seizoen geldt er in het stadion een algeheel rookverbod. Zowel op de tribune als in de rest van het stadion. Volgens Slegers is er eerst een periode gewaarschuwd als supporters toch een sigaret opstaken. ,,In die periode zijn ook de notoire volhouders in kaart gebracht en nu is het moment daar dat we over zijn gegaan op handhaven.”

Balans

Volgens Slegers wordt het rookverbod in het algemeen goed nageleefd. Wat de sancties zijn voor rokers die ook na een tijdelijk stadion verbod gewoon blijven roken kon hij nog niet zeggen. ,,In de winter maken we de balans op en gaan we bekijken hoe we qua straffen verder gaan.”