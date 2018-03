Eerste Turkse slagerij in Eindhoven stopt na dertig jaar

EINDHOVEN - Huzur market was dertig jaar geleden de eerste slagerij in Eindhoven waar je binnen kon stappen voor een stukje halalvlees. Zaterdag is de Turkse winkel aan de Wattstraat voor de laatste keer open.

Zaterdagavond gaan de rolluiken van de islamitische slagerij en kruidenierswinkel Huzur Market in Woensel-West voor de laatste keer omlaag. ,,Het is mooi geweest”, zegt de 60-jarige slager Duran Kara. Al denkt niet iedereen daar zo over. Kinderen uit de buurt kwamen verhaal halen. ,,Ze waren boos”, lacht hij. ,,Waar moeten we nu heen voor snoepjes?”

Waarom stopt hij? ,,Ik ben toe aan rust en wil een beetje genieten.” Het slagersvak is mooi, maar fysiek zwaar – een stuk schaap weegt vlot 40 kilo – en zijn werkweek bestaat uit zes lange dagen. ,,Regelmatig op zondag ook”, vult zoon Kadir aan, zonder verwijtende toon. Zijn vier kinderen – drie dochters en een zoon – zijn trots op hun pa en vice versa. Alle vier haalden ze een universitair diploma. ,,Door financiële steun konden we ons daar volledig op richten.” Bijbaantjes waren uit den boze.

Toen Kara in 1988 begon, kwamen klanten uit de wijde regio. In de hoogtijdagen had hij twee man in dienst. Nu zijn er overal Turkse winkels te vinden en op sommige plekken zoals de Eindhovense Kruisstraat en Woenselse Markt wemelt het zelfs van de zaakjes. De laatste tien jaar liep de omzet terug, maar de zaak bleef overeind door zijn grote vasteklantenkring, waaronder veel restaurants. Sommigen stonden wekelijks op de stoep voor 300, 400 kilo vlees.

Platteland

Hij is trots op die schare vaste afnemers, want trouwe klanten zijn geen vanzelfsprekendheid voor een Turkse winkel, bevestigt Kara. Ze gaan voor de goedkoopste optie. Ook vertrouwen ze niet standaard de expertise van het personeel als het gaat om vlees – veel Turken van de eerste generatie groeiden op op het platteland, met vee in de buurt.