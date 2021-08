Eerste week coronacontroles aan de grens: drie boetes

Jordan Teze kreeg zijn basisplek terug bij PSV: ‘Op trainingen en in wedstrij­den laten zien dat je er hoort te staan’

11 augustus Voor PSV-verdediger Jordan Teze begon het seizoen met een aantal reservebeurten, maar in Denemarken had hij dinsdag zijn basisplek terug. Teze maakte in het centrum van de verdediging plaats voor André Ramalho en richtte zich op de plaats als rechtsback. Daar stond eerst Phillipp Mwene aan de aftrap en nu is de PSV'er terug in de basisopstelling.