Eeuw Grote Beek in verhalen, foto's en gedichten

Verpleger Bart in 't Groen vertelt over ‘Luppo de mollenvanger'. Een zwijgzame man die alleen op rechtstreekse vragen antwoord gaf. Hij dwaalde over het landgoed en bracht arbeiders in het bos koffie of soep. Maar zijn belangrijkste taak was mollen vangen. Niet met klemmen, hij groef ze met de hand uit en stopte ze in een jute zak. 't Groen vroeg hem wat hij met de kadavers ging doen. ‘Daar wil ik een bontmantel van maken voor mijn moeder.’ Hij grijnslachte daarbij geheimzinnig. Ik geloofde er geen snars van’.



In het boek wordt ook stilgestaan bij dramatische zaken. Zoals toen in 1944 de Duitse bezetters op het terrein komen om Joodse patiënten op te halen. ‘Ik heb geen Joden, alleen maar patiënten’, zegt toenmalig geneesheer-directeur Mooij. Hij wordt gearresteerd en naar kamp Vught overgebracht.



De volgende dag bezetten Duitse troepen het bestuursgebouw en eisen van achtergebleven artsen met het pistool op de borst dat ze de Joodse patiënten aanwijzen. Het zijn er 24 die worden afgevoerd naar kamp Westerbork. Ze zijn later omgekomen in vernietigingskampen. In 2009 werden hun namen op zogenaamde ‘struikelstenen’ gezet die nu in het voetpad liggen naar de begraafplaats op het terrein.