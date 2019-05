Effenaar in Eindhoven heeft goed jaar achter de rug

Cultureel centrum de Effenaar in Eindhoven heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. De Effenaar sluit het boekjaar 2018 af met een positief resultaat: een plus van 71.000 euro, bij een omzet van 3,6 miljoen euro. Dat blijkt het jaar verslag van het aan de Dommelstraat gevestigde centrum.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de Effenaar financieel goed draait. In 2017 hield het centrum aan het eind van het jaar drie ton over. Een jaar eerder, in 2016, schreef het cultureel centrum nog rode cijfers. In dat jaar werd een verlies van 125.000 euro genoteerd. Dat bedrag moest de Effenaar toen uit de - zeer bescheiden - eigen reserves putten.

Effenaar-directeur Jos Feijen schetst verschillende reden voor het positieve resultaat voor het afgelopen jaar. Zo kon de dance-programmering uitgebreid worden door de maatregel van het Eindhovense gemeentebestuur om onder andere de Effenaar toe te staan tien maal per jaar tot aan het ochtendgloren open te blijven. Dat leverde extra inkomsten op.

Tribute-bands

Een andere reden is dat het Eindhovense podium in 2018 zeer succesvol een flink aantal tribute-bands en Nederlandse popbands programmeerde. Die concerten trokken veel publiek. Daar staat tegenover dat er dat jaar weinig internationale toppers in de Effenaar neerstreken. ,,We moeten erkennen dat onze positie in dit speelveld een lastige is vanwege de groei van collega-zalen en de ‘festivalisering’ van de markt. Onze kansen liggen veeleer in de niches", aldus de Effenaar-directeur.

Behalve deze opmerkelijke ontwikkeling - de Effenaar was immers jarenlang een gerenommeerd podium voor toppers uit het alternatieve circuit - ziet Feijen ook een financiële bedreiging. Zo is er flink geïnvesteerd in vernieuwing van de kleedkamers, in de organisatie achter de schermen en is er in de grote zaal een derde bar geplaatst. Daarnaast zijn er extra mensen nodig omdat het aantal activiteiten is uitgebreid. Dat leidt er naar zijn verwachting toe dat er aan het eind van dit dit een klein tekort op de begroting zal ontstaan.