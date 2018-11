Eierwekker als actiemiddel in de zorg

De huiskamer is nu even het toneel van een heuse actie. Vivian van Bakel, die een praktijk drijft met tien ergotherapeuten, heeft een eierwekker meegenomen. Die staat symbool voor het probleem waar Van Bakel en haar collega’s voor staan: zorgverzekeraars geven de paramedici te weinig geld om personeelskosten en investeringen te dragen en daarmee komt de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in het geding.,,Wij krijgen 14,74 euro per kwartier, terwijl we met een objectieve rekenmethodiek voor een gezonde praktijk uitkomen op minimaal 21,68 euro”, zegt Van Bakel. Uitgaande van een gezonde praktijkvoering‘vergoedt’de verzekeraar maar 41 minuten van een behandeluur. Daarom gaat de wekker precies na 41 minuten af. ,,De rest van de tijd werken wij dus eigenlijk op eigen rekening.”