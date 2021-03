Eigen brandstofdepot Eindhoven Airport is ‘dringend nodig’: tekort dreigt op piekuren

Voormalig PS­V-aanvaller Jefferson Farfán (36) is nog altijd actief en gaat weer in Peru spelen

11:30 Jefferson Farfán is al dertien jaar weg bij PSV, maar nog altijd betaald voetballer. De aanvaller tekende dinsdag in Peru op 36-jarige leeftijd een contract bij Alianza Lima, dat hem in 2004 aan PSV verkocht. Aannemelijk is dat Farfán daar zijn carrière gaat afsluiten.