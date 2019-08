Eigen club voor studenten International Business Fontys

Studieverenigingen zijn er al meerdere in Eindhoven. Waarom zou de opleiding International Business daar dan op achter moeten lopen? De studenten Pablo Schoots (19), Alexander Jones (24), Christel Schäfer (23) en Bas Sommers (24) zagen daar het voordeel wel van in. Zij maken deel uit van het bestuur van de Business Club. Jones is voorzitter.

Eigenlijk ontstond het idee spontaan bij een borrel in de stad, nadat twaalf studenten keurig in het pak op school waren verschenen. ,,We vonden dat er club moest voor onze student", zegt Jones in een toelichting. De club wil evenementen organiseren voor studenten, maar ook graag beter contact zoeken met het Eindhovense bedrijfsleven, voor wie de studenten tenslotte worden opgeleid. Zij lopen gedurende hun studie wel stage, maar te midden van een bedrijvig Brainport moet er meer te maken zijn van contacten met bedrijven, vinden ze.

Continuïteit

Een belangrijk punt van aandacht is continuïteit van de eigen vereniging. De club mag niet omvallen als de huidige bestuurders eenmaal van school weg zijn. ,,Wat we doen, moeten we op tijd en goed overdragen aan nieuwe en jongere studenten, anders komt er niks van terecht", zegt Christel Schäfer. Maar: andere studieverengingen lukt het immers ook.

De club telt nu al honderd student-leden, van de enkele honderd studenten die de opleiding telt. International Busionees behoort tot de faculteit Marketing en Management. Studenten van andere opleidingen van die faculteit kunnen ook lid worden. Voor het geld hoeven ze het niet te laten. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Bulgaren

De club wil ook een betere verbinding met de buitenlandse studenten van de faculteit. ,,Onze opleiding bestaat voor de helft uit buitenlanders. Wat je dan ziet, is dat de Bulgaren met de Bulgaren optrekken, de Spanjaarden met de Spanjaarden, enzovoorts", zegt Bas Sommers. ,,Dat kan fijn zijn, maar het is ook vervelend omdat je te veel in het kringetje van je eigen nationaliteit blijft hangen. Wij willen laten zien dat sommige activiteiten leuk zijn omdat je juist met andere nationaliteiten optrekt.” De Business Club heeft er intussen al acties opzitten voor twee goede doelen, want de wereld draait om meer dan alleen business, vinden de bestuursleden.