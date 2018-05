Eigen organisatie voor geld Regio-enveloppe Brainport

Er komt een aparte uitvoeringsorganisatie voor het besteden van de 370 miljoen euro die de regio-Brainport gaat investeren in het voorzieningenniveau in Zuidoost-Brabant. Die organisatie, die nog geen naam heeft, moet de besteding van dat geld praktisch en organisatorisch in goede banen gaan leiden.

Kosten

Afgesproken met het kabinet is nu dat de kosten die het opzetten van de Regio-enveloppeorganisatie met zich meebrengen in vier jaar tijd niet hoger mogen uitvallen dan 3,7 miljoen euro. Dat is iets meer dan 9 ton per jaar, en één procent van het bedrag van 370 miljoen dat er de komende tijd wordt geïnvesteerd.