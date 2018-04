Eigenaar CafetariaXL in Eindhoven trots op personeel na overval: 'Ze houden zich flink'

Op het moment van de overval waren drie medewerkers aanwezig en geen klanten. Naar omstandigheden gaat het goed met hen, meldt de eigenaar. ,,Ze houden zich flink. Mijn prioriteit ligt nu bij hen. Alle collega's waren ook binnen een half uur na de overval aanwezig om hen bij te staan. Sommigen waren net vijf minuten afgewerkt.''

Quote De camerabeelden zijn heel duidelijk en er zijn heel veel sporen. Het net gaat zich sluiten voor deze jongen. Harald van Ballegooijen, eigenaar CafetariaXL

31 seconden

De overval duurde in totaal 31 seconden, vertelt Van Ballegooijen, die op het moment van de overval zelf niet aanwezig was in de cafetaria. ,,We hebben twaalf camera's in de zaak hangen, elke seconde is gefilmd.'' Hij verwacht dat de politie de dader snel te pakken heeft. ,,De camerabeelden zijn heel duidelijk en er zijn heel veel sporen. Het net gaat zich sluiten voor deze jongen. Hij staat niet herkenbaar op beeld, want hij droeg een masker.''

De buit voor de overvaller was een paar tientjes. ,,Het geld is gewoon meegegeven, volgens de instructies. Omdat de opbrengst regelmatig wordt afgeroomd, zat er maar weinig in kas.''

Het personeel heeft trainingen gevolgd over hoe te handelen in dit soort situaties. ,,We hebben er ook best wel wat gesprekken over, want tegenwoordig is een overval helaas normaal.''