Eigenaar Eindhovens cafetaria ontdekt gat in raam, blijkt afkomstig van beschieting

Zwaargewon­de na ongeval op kruising John F. Kennedy­laan in Eindhoven

23 juni EINDHOVEN - Bij een ongeval op de kruising van de John F. Kennedylaan met de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven is dinsdagavond rond 23.15 uur iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.