Eigenaar Eindhovense delicatessenwinkel blijft vastzitten voor geweld tegen politie tijdens controle op mondkapjesplicht

PS­V-verdediger Derrick Luckassen kan zijn loopbaan in Turkije vervolgen

10 januari Verdediger Derrick Luckassen kan zijn loopbaan in Turkije vervolgen. Kasimpasa heeft vergaande belangstelling om de 25-jarige PSV-speler over te nemen. De kans is reëel dat Luckassen al op korte termijn naar de club uit de Süper Lig vertrekt. Kasimpasa staat zestiende in de competitie en heeft behoefte aan een extra verdediger.